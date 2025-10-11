L’ex Piero Braglia guida ora la squadra avversaria. "Io preso in giro, ma i ragazzi meritano tanto»

Lo conosce bene il Rimini, Piero Braglia (foto). E conosce perfettamente anche la situazione che circonda la squadra di mister D’Alesio. Perché l’ha vissuta sulla sua pelle a inizio stagione, prima di sedere sulla panchina del Perugia. Dove, c’è da dirlo, a livello di risultati sul campo non è che le cose stiano andando meglio. Braglia alla vigilia della gara contro i biancorossi torna sulla sue, seppur breve, esperienza alla guida del club di Giusy Anna Sarcella. "Ho preso la decisione di andarmene – dice ripensando al periodo in riviera – quando ho visto che una persona si chiamava in un’altra maniera (l’ormai noto Giuseppe Vitaglione, ndr?). Non voglio fare polemiche, sono stato trattato benissimo. Ma se c’è una cosa che mi infastidisce è essere preso in giro. Nel momento in cui mi sono reso conto che lo avevano fatto, esonero e risoluzione del contratto. Ma quei ragazzi meritano tanto e mi dispiace che sia andata così". Poi Braglia torna a concentrarsi sul Perugia, perché in Umbria il tecnico toscano ha il suo bel da fare. "Dobbiamo fare una grande partita – lo ricorda subito ai suoi, penultimi della classe – il resto sono soltanto chiacchiere. Sotto certi aspetti ci sta mancando qualcosa. Ho visto tre gare in fotocopia e sarebbe ora di cambiare lo spartito. In allenamento ti fanno vedere che sono una buona squadra, ma ora spero di vederlo in partita". La medicina per guarire mister Braglia ce l’ha in numeri. "Bisogna fare sette, dieci risultati utili. Ogni partita è determinante per il futuro. Mi auguro con il Rimini di lottare e portare in fondo il risultato, poi di sistemare le cose". Già contro il Carpi, lo scorso turno, l’allenatore di Grosseto aveva fatto scelte particolari dal punto di vista della formazione iniziale. "Sono stati segnali. Chi vuol capire, capisca. Ci sono ragazzi giovani in gamba, noi dobbiamo andare in campo e andare a duemila. Giardino ha fatto una buona gara, è stato isolato perché non gli hanno dato una mano, Rondolini è uscito solo perché ammonito. Purtroppo sono andato in tribuna, ma da sopra non servi a niente". Segnali recepiti? "Abbiamo fatto allenamenti che mi hanno dimostrato che stanno bene, ora dobbiamo farlo vedere in campo. I tifosi devono darci una mano a venire fuori da questa situazione, poi alla fine della partita sarà giusto che ognuno esprima nel bene o nel male".