L’ex Sbraga. "Tanto dispiacere per la categoria e lo stadio Franchi»

"Mi dispiace vedere il Siena in Eccellenza, fa un po’ senso. E anche vedere che non ha lo stadio": a parlare, al Fol, l’ex difensore bianconero Andrea Sbraga, oggi al Potenza. "Ho visto di recente alcune immagini dell’interno che è lasciato un po’ a sé, dispiace molto soprattutto per chi l’ha calcato e ci ha vissuto emozioni forti". "Mi auguro che questa proprietà – ha aggiunto – possa riportare il Siena nei professionisti, penso che la Serie C sia il minimo. Ogni anno diversi amici sono passati a Siena e mi sono sempre informato di come andasse. Di recente ho ci sono stato anche un paio di giorni, quando posso tornare mi fa sempre piacere. Conserverò sempre un bel ricordo della piazza". Con Guerri e Cristiani, Sbraga ha giocato proprio in bianconero, con Bianchi hanno condiviso l’esperienza di Novara. "Con Bianchi c’è un legame di amicizia stretto – ha chiuso il difensore –. Per quanto riguarda Guerri si vedeva già all’epoca che aveva questa predisposizione verso un ruolo dirigenziale, voleva fare quello e sono contento stia facendo bene. Del mio anno a Siena ho tanti ricordi positivi, conservo anche tante amicizie e sento ancora molte persone con cui ho legato. Peccato per la finale".