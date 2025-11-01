L’ex sfida il suo passato: "Civitanovese, che ricordi"

"Per il mio cuore sarà una partita di sofferenza, alla Civitanovese ho lasciato un pezzo di me. Dispiace vederla in questa situazione". È il messaggio di Alex Buonaventura, esperto attaccante attualmente in forza all’Osimana ma con un passato illustre in rossoblù, dove ha giocato in quattro differenti stagioni di serie D, tra il 2009 e il 2014. La squadre si incontreranno domani nella sfida delle 14.30, allo stadio "Diana" di Osimo e Buonaventura si rammarica per non poter essere campo, causa infortunio. "Lungi da me – premette – entrare nel merito delle decisioni, ma oltre alla mia indisponibilità, mi dispiace che non potranno esserci i supporters ospiti. La Civitanovese ha una bella tifoseria, sempre calda e numerosa". Guardando al fatto tecnico, il trentanovenne analizza: "i rossoblù stanno facendo un ottimo cammino in Coppa Italia. In campionato, pur avendo 4 punti, hanno dato filo da torcere a tutti. Dispongono di individualità importanti come Pitronaci, Visciano e Macarof, Cahais è stato nel calcio che conta. E in settimana hanno ingaggiato un attaccante forte come Tittarelli". Rossoblù che si presentano al Diana con il sollievo di due buone prestazioni, tra campionato e Coppa Italia. "Due prove – spiega Buonaventura – che hanno portato fiducia. Nonostante le contestazioni, i giocatori sono riusciti a fare gruppo. Ora mi piange il cuore vedere la Civitanovese in questa situazione, trattandosi della squadra che mi ha dato la possibilità di entrare nel calcio vero. Ho ricordi bellissimi, due playoff di serie D raggiunti. È lo stesso dispiacere che provo per il Rimini, che tra l’altro è gemellata con i rossoblù. Spero che i rossoblù ripartano, magari non proprio da domani", sdrammatizza. Guardando in casa propria: "veniamo da una battuta d’arresto che ci ha fatto comprendere alcuni errori", dice riferendosi alla sconfitta di Montefano. "Tuttavia – prosegue -, perdere ci può stare. Questa è la dimostrazione che ogni squadra ha le potenzialità per farti male. Per il resto, siamo un gruppo sano e solido e il nostro stadio rappresenta un fortino". Nelle file osimane, oltre a Buonaventura out, sono in dubbio Mancini e Caruso. Nella Civitanovese sono rientrati in gruppo Luciani e Pompili, con il tecnico Marinelli che ritrova Cahais ma non Handzic, ancora squalificato e Franco infortunato.

Francesco Rossetti