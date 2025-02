L’ex venti anni dopo. Flo ha pubblicato il suo grande gol alla Fiorentina

Certi amori non finiscono, vanno oltre il tempo e la distanza. E l’affetto che lega Tore Andre Flo ai colori bianconeri non si affievolirà mai. Lo dimostra il reel che l’ex attaccante bianconero ha pubblicato ieri sul proprio profilo Instagram: sulle note di ‘Indimenticabile’ di Antonello Venditti le immagini hanno riportato tutti indietro nel tempo, alla magica rete che il gigante norvegese segnò alla Fiorentina, esattamente venti anni prima. Una vittoria, quella con i viola, che rimarrà per sempre nella memoria storica dei senesi, una gioia infinita, ancora palpabile. "Venti anni fa: 20 febbraio 2005 – ha scritto Flo nel post –. Per il Siena è il primo derby contro la Fiorentina in Serie A. 1-0 per il Siena! Forza-Siena". Sembra trascorso un secolo: se è giusto guardare sempre avanti, senza fossilizzarsi sul passato, è giusto anche ricordare ciò che si è stati.