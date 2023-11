L’exploit. Possanzini: "Il Tolentino ha i mezzi per una stagione all’altezza della sua tradizione»

Prima vittoria del Tolentino del tecnico Matteo Possanzini. I cremisi sono andati a prendersela sul campo della capolista Urbino. Stavolta la formazione tolentinate ha sfoderato una prova d’orgoglio, di carattere, e non si è concessa errori. Hanno firmato il successo capitan Di Lallo e Borrelli. "La squadra ha dimostrato di avere qualità – dice il tecnico Possanzini – e, dopo le buone prestazioni fatte registrate nelle gare precedenti, in cui avremmo meritato di raccogliere di più, avevamo solo bisogno di trovare questo risultato. Siamo stati bravi a incanalare la partita nel modo giusto, peraltro contro una compagine fortissima, e sul campo siamo stati noi i migliori". Poi, a chi gli ha chiesto se il successo di Urbino potesse rappresentare la svolta decisiva per il campionato del Tolentino, l’allenatore cremisi ha risposto così: "Ho detto ai ragazzi che questa deve essere la normalità, cioè che si può vincere anche in trasferta, ma ovviamente il percorso è lunghissimo e attraversa pure settimane di sofferenza come quelle passate. Non abbiamo fatto ancora niente, è arrivata soltanto una vittoria importante che ci dà lo stimolo per iniziare con lo spirito giusto una nuova settimana di allenamento e ci mette in condizione di utilizzare al meglio i giocatori. La stagione è cominciata male, ma siamo tutti certi – giocatori, staff e società – che questa squadra abbia le qualità per fare un campionato all’altezza del Tolentino". Ora, in virtù di questi tre punti, la formazione di Possanzini sale a quota 9 in classifica si prepara a ricevere l’Urbania, avversario di metà classifica.

m. g.