Lezione di calcio al Forlì: Franco Varrella e Alessandro Miramari protagonisti

Una lezione a cura di mister Alessandro Miramari, fresco reduce dalla trionfale marcia biancorossa nel girone D di serie D. Ieri pomeriggio l’impianto polisportivo dello stadio Morgagni, in occasione dell’allenamento del Forlì, è stato infatti teatro di un incontro dei partecipanti al corso per allenatori gestito da Franco Varrella.

Coi partecipanti al corso in questione disposti sui gradini dell’Antistadio 1, mister Varrella, nientemeno che ex allenatore in seconda di Arrigo Sacchi nella nazionale azzurra, si è intrattenuto con il tecnico del Forlì e con il direttore sportivo Cristiano Protti, complimentandosi per lo strepitoso campionato vinto dai galletti.

Franco Varrella, recentemente ct della nazionale sammarinese, ha allenato per tre periodi il Forlì in serie C2: nella stagione 1986-87, in quella 1988.89 e nel 1993-94 quando portò i galletti alla finale della Coppa Italia di C, poi persa col Varese; finale che comunque permise ai biancorossi di vivere la celeberrima avventura della Coppa Italia dei grandi con mister Franco Bonavita in panchina.

