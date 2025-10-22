Lido di Camaiore in vetta. Tanti gol in Terza categoria

In Terza categoria c’è il Lido di Camaiore in vetta al girone B di Lucca: dopo tre giornate di campionato i cavallucci di Alessandro Marsili sono primi, imbattuti, con 7 punti al pari del Pappiana. Nel weekend appena trascorso proprio la vittoria del Lido e pure quella nell’anticipo del venerdì sera del Non ho una lira Viareggio nei derby versiliesi della 3ª giornata sono state le affermazioni più importanti così come quelle dello Sporting Forte dei Marmi, che sabato è andato a far la voce grossa a San Lorenzo a Vaccoli, e della Montagna Seravezzina a Pistoia.

Girone B di Lucca. La Lido band le suona a tutti, rivelandosi "specialista nei derby", dove ha sempre segnato 3 reti nelle prime 3 giornate: vittoria 3-1 con lo Sporting Camaiore, poi pareggio 3-3 a Forte dei Marmi (facendosi controrimontare alloo scadere dopo esser andato in vantaggio 3-1) e ora il successo 3-0 al “Raffaelli“ contro lo Stiava che porta le firme di Filippi Ricci, di Michael Del Carlo e soprattutto di un Michele Gemignani (già al 3° gol di fila!) che si sta riscoprendo attaccante di razza, giocando con la maglia numero 10, dopo un passato da arcigno difensore. Il tutto in attesa dei gol dell’eterno bomber Federico Tosi, che questa volta era assente. Nell’altro derby versiliese del turno il Nhul Viareggio ha strapazzato col medesimo punteggio di 3-0 lo Sporting Camaiore. I bluamaranto di Francesco Orsetti non decollano nonostante alcuni pezzi pregiati in squadra. I viareggini invece, che hanno sede al Bistrot alla Cittadella del Carnevale ma giocano in casa al “Maggi-Matteucci“/Cavanis a Capezzano si regalano un magico venerdì sera con le reti di Grosso, Paciullo e Lippi. L’unico sussulto camaiorese è stata la traversa colpita da Marzio Luisotti. Successo 5-1 in esterna per lo Sporting Forte dell’emergente mister Gabriele Maggi che espugna San Lorenzo per effetto della tripletta dell’ottimo Giacomo Macchiarini Orlandi e dei sigilli di capitan Michele Ambrosi e del mitico Francesco Tosi (... 45 anni e non sentirli!). Vince 3-2 la Montagna che batte a domicilio il Pistoia Ovest con doppietta di Mataj e singolo di Mattei. Sconfitta invece di misura del Retignano, piegato di cortomuso 1-0 dalla capolista Pappiana. Gli altri risultati del 3° turno del girone: Veneri-Lucca Ovest 0-0; Villa Basilica-Galleno 0-2; Aquila Sant’Anna-Atletico Marginone 1-1.

Girone unico apuano. Era la 3ª giornata pure a Massa Carrara dove si sblocca lo Sporting Marina che è corsaro 3-2 a Fosdinovo grazie alle reti di Manuel D’Angina, Biasci e Riccò. Perde 3-0 sul campo del forte Filattiera la matricola Terrinca. Altri risultati: Palleronese-Royal Dallas 1-2; Spartak Apuane-Polisportiva Carrarese 4-0; Monti-Cinquale 2-1; Attuoni Avenza-Vallizeri 0-4; Marmese- Podenzana 0-5.