Liguria al Torneo delle Regioni in Sicilia: attesa per l'Under 23 femminile

Parte oggi l’avventura delle rappresentative della Liguria al ’Torneo delle Regioni’ in programma Sicilia, con quattro categorie in gara e circa 2000 partecipanti. Il torneo, giunto alla 61ª edizione coinvolgerà tutte le 20 regioni, con 4 rappresentative: Under 15, Under 17, Under 19 e Calcio femminile. Il torneo, tra i più importanti appuntamenti del panorama del calcio dilettantistico italiano, si svolgerà in Sicilia fino al 18 aprile 2025. La Liguria sarà rappresentata da tutte le squadre delle annate previste e c’è molta curiosità sulla formazione Under 23 femminile, che quest’anno è particolarmente competitiva. Fra le convocate 6 ragazze spezzine, dello Spezia Calcio e dell’Asd Spezia Women: Lisa Duce, Nicole Del Freo e Lara Vacchino (Spezia Women), Lucrezia Colaiacono, Vittoria Iaccarino e Sara Marcarelli (Spezia Calcio).

Alla guida della comitiva ligure il presidente del Comitato Figc Liguria Giulio Ivaldi e la responsabile del settore femminile Debora Storti; la squadra femminile sarà seguita dal ct Mister Ugo Adolfo Maggi, la collaboratrice tecnica Silvia Nietante, il massaggiatore Marina Tonelli e la fisioterapista Chiara Parodi. Prima gara in programma il 12 aprile alle 14.30 contro la Puglia a Siracusa, la seconda contro la Calabria il 13 o il 14 aprile. Il passaggio del turno è un obiettivo alla portata. Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Figc Sicilia è molto soddisfatto: "Questa è una grande occasione per il calcio siciliano e l’intera Regione. Il torneo è anche l’opportunità per far conoscere al mondo la bellezza della Sicilia e l’ospitalità della sua gente". Marco Zanotti