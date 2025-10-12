L’Imolese a casa del Progresso per la svolta. Potepan: "Dobbiamo condurre noi la partita"

Le deluse di coppa, Imolese e Progresso, eliminate rispettivamente in settimana da Correggese e Piacenza, si ritrovano contro oggi pomeriggio a Castel Maggiore (ore 15), speranzose in campionato di ritrovare il sorriso. A imporlo, in qualche modo, anche la classifica, ancora in stallo per i rossoblù imolesi, solidi sì ma altrettanto poco cinici e reduci da tre pareggi – tutti e tre per 0-0 – nelle ultime quattro gare, che hanno rallentato il decollo verso la zona playoff.

Si è svegliato invece domenica scorsa il Progresso, vincendo 2-1 in casa del Cittadella Vis Modena e abbandonando momentaneamente l’ultima piazza, dopo aver raccolto appena un punto nelle prime cinque uscite (un pari e quattro sconfitte). Una classifica talmente corta che, oggi al "Clara Weisz", sarà quasi come uno scontro diretto, da interpretare con la massima attenzione, proprio come Ivan Potepan e i suoi l’hanno preparata da metà settimana in poi, superata l’amarezza della sconfitta ai calci di rigore rimediata a Correggio. "Mi aspetto un Progresso molto agguerrito e motivato – ha detto alla vigilia il mister argentino, mettendo in guardia il gruppo –. Anche prima della vittoria della settimana scorsa non stavano facendo male, erano stati semplicemente poco fortunati. Sono una squadra organizzata e un gruppo forte, grintoso e intenso, per questo mi aspetto un derby molto combattuto. Sapremo però quale sarà il nostro compito, da svolgere mostrando come sempre, sul campo, la nostra identità: siamo noi che dovremo fare la partita".

La carica di Potepan, da infondere a tutto il gruppo, specialmente al reparto attaccanti, ai quali il mister chiede di più, pur consapevole delle difficoltà date da una condizione fisica non ancora ottimale per via degli infortuni.

"Davanti sappiamo che ancora qualcosina ci manca, ma è una zona del campo in cui non siamo stati particolarmente fortunati: Embalo, che aveva fatto un ottimo pre-campionato, a oggi non ha giocato neanche un minuto causa infortunio, Melloni è arrivato da poco ma è risultato subito decisivo, segnando il gol-vittoria contro il Pro Palazzolo, prima di fermarsi anche lui per un guaio fisico, e poi Rizzi, che ci ha appena raggiunto e necessita di tempo per inserirsi del tutto. E’ un momento che va così, starà a me fare tutte le valutazioni del caso per capire chi schierare in campo. A prescindere da ciò, alle loro spalle, so che posso comunque contare su un gruppo di giovani bravi e di valore".

Sarà il quinto incrocio assoluto tra queste due squadre, nei precedenti quattro Progresso mai vittorioso (tre successi Imolese e un pari).

Arbitra Romeo di Genova.