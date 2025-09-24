L’Imolese cerca il primo sigillo. Savini: "Dobbiamo essere più cinici"

Dal Piacenza al Pro Palazzolo, dal Garilli al Galli, per il primo turno infrasettimanale della stagione. Quarta di campionato a Imola (calcio d’inizio alle 17) e per l’Imolese sarebbe arrivato il tempo di trovare la prima vittoria, dopo due pari, seppur di platino a Pistoia e contro i già citati biancorossi emiliani, e una sconfitta, in casa, undici giorni fa contro il Sangiuliano, per un totale di due punti nelle prime tre uscite. Stesso score totalizzato fin qui dai lombardi che, dopo due stagioni filate nel gruppo B, hanno cambiato casa, spostandosi più a sud e tornando a incrociare 11 anni dopo i rossoblù (prima poi di subire varie rifondazioni). Ma è in casa propria che, alla vigilia, guarda il direttore generale rossoblù, Ulisse Savini.

"A Piacenza abbiamo ritrovato quello lo combattivo che avevamo avuto sia a Pistoia che con il San Marino nella prima di coppa: se non c’è quello, da qui alla fine, poi viene a mancarci tutto il resto, e le partite poi si fanno fatica a vincere – dice –. Esempio lampante è la gara contro il Sangiuliano, che abbiamo approcciato male e perso, sabato invece siamo stati compatti e concreti fin da subito, ed è così che dobbiamo fare anche oggi: non possiamo permetterci di fare regali".

Concentrazione, ma anche concretezza, è questo ciò che Savini vuole vedere in campo.

"Quest’anno dovremo provare a essere magari meno belli, ma più cinici, giocando con il coltello tra i denti. Questa squadra lo può fare e lo spirito del mister non può che aiutare i ragazzi a esprimersi al meglio, con la cattiveria giusta. L’anno scorso, questa, molte volte ci era mancata".

In vista del match di oggi sempre indisponibile l’infortunato Embalo, che nei giorni scorsi ha ripreso a correre dopo l’infortunio patito in estate, mentre Potepan dovrebbe avere regolarmente a disposizione Melloni, che ha recuperato in extremis dopo una botta subita sabato. Out causa squalifica Lisi, sanzionato con due giornate dal giudice sportivo.

Sul fronte mercato ufficiale l’addio di Babbi, diretto a San Marino, mentre in entrata è pronto ad aggregarsi al gruppo il ventidueenne attaccante riminese Accursi (presente oggi in tribuna), in arrivo dal Fossombrone, dove in questo inizio di stagione non aveva trovato spazio.

"Ci aspetta un test importante contro una squadra ricca di singoli molto forti e guidata da uno degli allenatori più desiderati dell’estate. Ma sappiamo, allo stesso tempo, di avere una bella opportunità, davanti alla nostra gente. La trattativa per la cessione delle quote a Sarti? E’ un’operazione che si farà, la mia sensazione è questa, sarei stupito accadesse il contrario…".