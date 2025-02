L’Imolese e mister D’Amore sono tornati : "I giocatori hanno dimostrato attaccamento"

L’Imolese è tornata. Lo dicono i numeri, due vittorie consecutive e la porta che torna finalmente a ‘chiudersi’ (non succedeva da un mese), e lo dicono le prestazioni, solide e di carattere, che hanno fatto da contorno ai successi negli scontri diretti contro Lentigione prima e Tuttocuoio poi. E si è rivista anche l’Imolese da trasferta, coraggiosa e capace di imporsi anche sui campi più difficili della categoria, come fatto due giorni fa a Ponte a Egola, contro una formazione in un buon momento di forma e, come i rossoblù, alla ricerca di punti per tenere vive le speranze playoff. Fino a solo un paio di settimane fa lontani e da domenica sempre più vicini, a sole quattro lunghezze di distanza.

"Ci aspettavamo una gara difficilissima e così è stata – ha detto mister Gianni D’Amore sottolineando i meriti dei suoi ragazzi in quello che è stato il decimo successo della stagione –. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, meritando il vantaggio, mentre nel finale ce la siamo un po’ complicata con il rigore sbagliato, qualche pallone l’avremmo dovuto e potuto gestire meglio, anche se difensivamente la nostra è stata una buona prova, non abbiamo corso grandi rischi".

Una solidità difensiva ritrovata dall’Imolese e mancata terribilmente fino qui in questo 2025, cominciato in malo modo e proseguito per un mese abbondante arrancando. Poi, l’exploit contro il Lentigione, morale e fiducia a mille, e un’altra vittoria pesante in un’altra gara da quasi dentro-fuori.

"Sono molto contento per l’attaccamento che ha dimostrato la squadra all’interno di un periodo di difficoltà. Ora sono arrivate due vittorie e, pur soffrendo, è proprio ciò che cercavamo e di cui avevamo bisogno", ha concluso D’Amore. Tuttocuoio piegato nel segno dell’attaccante faentino Melloni, che evidentemente, quando vede i toscani, si infiamma a più non posso: dei suoi cinque centri stagionali, infatti, quattro sono arrivati contro i neroverdi, tre all’andata a novembre e uno al ritorno. Ora però serve continuità, in un mese che è superfluo definire decisivo. Prima il Prato, poi la Pistoiese, il Sasso e la Sammaurese: tre di queste quattro avversarie sono sotto in classifica rispetto ai rossoblù, e bisognerà approfittarne.

E proprio il match contro il Prato in programma per il weekend al Galli, come comunicato ieri dal club, è stato anticipato di un giorno: da domenica alle ore 14.30, a sabato, con calcio d’inizio alle ore 15.30. Marzo sarà mese intenso anche per gli "under" rossoblù, impegnati al Torneo di Viareggio e inseriti nel gruppo A assieme a Fiorentina, Stella Rossa e agli africani del Mavlon.