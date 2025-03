L’Imolese esce, ma a testa alta. In dieci battuta dalla Fiorentina

FIORENTINA

4

IMOLESE

2

FIORENTINA: Dolfi; Bonanno (23’st Ciacci), Biagioni (23’st Batignani), Turnone (41’st Diallo), Evangelista (23’st Puzzoli), Atzeni (23’st Ceccarini), Angiolini (41’st Tchouameni), Koné, Sadotti, Masoni, Guidorizzi. A disp. Colaciuri, Tonti, Kaba, Sardilli, Fei, Pirrò, Arcadipane, Malagotti, Pisani, Dipierdomenico, Sturli. All. Capparella.

IMOLESE: Gasperini; Nistor, Perdisa, Cipriani (21’st Baruzzi), Maltoni (21’st Penida), Guidi, Manes (41’st Fabbri), Dragoi (41’st Benincasa), Cocchi (34’st Giovannini), De Chiara, Bassi (1’st Serra). A disp. Noka, Notaro, Trebbi, Ruggia, Zama, Gatti, Naldi. All. Casadio.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Reti: 13’pt Konè, 20’pt e 24’st rig.Manes, 27’pt e 32’pt Angiolini, 36’st Puzzoli.

Note: ammoniti Evangelista, Biagioni, Colaciuri, De Chiara; espulso al 41’pt Perdisa per doppia ammonizione.

Finisce ai quarti di finale il sogno Viareggio dell’Imolese, sconfitta ieri per 4-2 dai padroni di casa della Fiorentina, che bissano il successo di nove giorni fa nella fase a gironi (4-1) e volano in semifinale.

Ma i rossoblù escono a testa dal torneo, giocando una gara gagliarda e vivace, nonostante l’inferiorità numerica da poco prima dell’intervallo, causata dal rosso a Perdisa.

Nuvole e vento sul Viola Park, a fare da contorno ad un match che l’Imolese approccia bene e con coraggio, tant’è che al 12’ la squadra di Casadio potrebbe già sbloccarla con Maltoni, ma Dolfi è attento e in tuffo respinge.

Un minuto più tardi, però, la Fiorentina passa: punizione ben calciata da Angiolini e Koné, di testa, fulmina Gasperini per l’1-0.

Ma la risposta dei ragazzi di D’Amore non si fa attendere.

Minuto 20, Maltoni entra in area palla al piede dalla destra e serve Manes in area, che da pochi passi la infila in porta: 1-1.

Tempo di altri sette giri di lancette, che il muro rossoblù torna a crollare, questa volta è Evangelista dalla destra a pescare Angiolini, che da assist-man si trasforma in bomber (2-1).

Un altro paio di fiammate per parte, poi, la squadra di Capparella cala il tris, ancora con Angiolini, che sfrutta un’altra volta il servizio di Evangelista (3-1).

Prima dell’intervallo l’Imolese resta anche in dieci: doppio giallo a Perdisa e gara ancora più in salita. La squadra di Casadio risorge momentaneamente a metà ripresa con Manes, che si conquista un penalty e lo trasforma con successo (3-2).

Ma a 9’ dalla fine, con l’Imolese sbilanciata in avanti alla ricerca del pari, i viola colpiscono ancora, col neoentrato Puzzoli, che chiude definitivamente i giochi (4-2).

Niente semifinale per i giovani rossoblù, ma un quarto di finale storico: mai infatti il club di Imola aveva toccato un punto così alto al Viareggio.