L’Imolese ha una difesa di ferro: "Un’altra gara senza subire gol"

Eccolo, il primo sorriso pieno dell’Imolese, per la gioia della piazza, di Potepan e dei suoi ragazzi, ed ecco anche la prima vittoria esterna, su un campo ostico e contro un’avversaria che oggi meriterebbe molto probabilmente di più del penultimo posto in cui si trova. I rossoblù invece hanno dato una bella spinta alla loro classifica, confermandosi impermeabili dietro e conquistandosi la palma virtuale di miglior difesa del girone, con appena 3 reti concesse in 7 giornate, ricoprendosi anche cinici, dopo settimane in cui il pallone non voleva saperne di entrare. Merito dello "squalo" Rizzi, match-winner di nuovo al gol dopo oltre un anno e mezzo con questa maglia, ma merito anche del gruppo, bravo subito a reagire alla delusione di coppa incassata la settimana scorsa a Correggio.

"La cosa più importante era vincere e ci siamo riusciti, oltretutto per la prima volta fuori casa – ha commentato nel post-partita mister Potepan –. Abbiamo fatto 20 minuti buoni, interessanti, grazie ai quali siamo anche riusciti a passare in vantaggio, che avremmo anche potuto consolidare sfruttando le successive occasioni che ci sono capitate tra i piedi. Nel secondo tempo poi sono usciti loro, mentre noi abbiamo peccato un po’ di ingenuità e di mancanza di lucidità negli ultimi metri e nell’ultimo passaggio. Segnando il 2-0 saremmo potuti stare tranquilli, invece alla fine abbiamo un po’ sofferto, ma ci sta, non scordiamoci che era un derby, giocato su un campo molto piccolo e difficile, con loro che negli ultimi minuti hanno provato più volte a metterci sotto pressione".

Ma l’Imolese ha retto, senza scomporsi, restando quadrata e rischiando meno del dovuto, da squadra matura. Ma le note positive, da portarsi dietro dopo la sfida col Progresso, sono più di una.

"Ci portiamo a casa un’altra volta il fatto di non avere subito gol e di essere rimasti solidi, ed è una cosa che fa felice sia me che i ragazzi, non soltanto quelli che fanno parte del reparto difensivo ma tutti, attaccanti compresi, essendo proprio loro i primi difensori: questi raccolti a Castelmaggiore sono 3 punti molto pesanti, su un campo, come ho già detto, dove non è semplice portare a casa l’intera posta". Il tutto, in attesa di ricevere sempre più buone notizie dall’infermeria, in modo particolare da centrocampo in su.

"Era la prima volta che avevo due punte a disposizione e capite anche voi che non è semplice lavorare con i giocatori contati in un reparto. Domenica Rizzi, per la prima volta, ha giocato una partita intera, Melloni è rientrato ma non era al 100%, adesso spero di ritrovare sia Embalo che Leveh, che non sono mai scesi in campo quest’anno. Nel mentre, comunque, non smetteremo di lavorare e di allenarci, con il giusto spirito".

Domenica al Galli, il big-match contro la capolista Lentigione.