L’Imolese pronta per Sangiuliano. Sfida fra deluse in cerca di riscatto

L’anno scorso, in gironi diversi, assieme tra i pro, quest’anno una contro l’altra, in D. Imolese e Sangiuliano, avversarie domenica alle 14.30 al centro sportivo Ugo Guazzelli di Cerro al Lambro. Sarebbe ingeneroso definirla sfida tra deluse, considerando che la retrocessione della scorsa primavera è già stata ormai archiviata da un pezzo, meglio parlare invece di una gara tra due squadre in cerca di riscatto: i lombardi per provare a raddrizzare un avvio di stagione complesso, con quattro sconfitte nelle prime sette, i rossoblù per trovare continuità dopo qualche mezzo passo falso, vedi l’ultimo pari contro Borgo San Donnino. Uno scenario totalmente diverso per entrambe, a differenza di un anno fa, con i gialloverdi cenerentola della C dopo il doppio salto in due anni dall’Eccellenza, a stupire tutti nel girone A con cinque vittorie nelle prime otto partite, prima di un crollo inesorabile fino ai playout (nonostante il cambio di guida, Gautieri al posto di Ciceri), persi nel doppio confronto con la Triestina. Un percorso simile quello dell’Imolese (al quale vanno sommate tutte le vicissitudini extra-campo): inizio convincente, calo in autunno, due nuovi mister (prima Anastasi e poi Sintini, in panchina una sola volta), il ritorno di Antonioli e poi i playout, non disputati, con retrocessione in tribunale. Ora sono separate da 5 punti coi milanesi che hanno già dovuto ricorrere allo ‘switch’ in panchina richiamando Ciceri al posto di Iori. Nell’Imolese, D’Amore proverà a recuperare l’acciaccato Garavini, anche se la sua presenza è in forte dubbio. Nel frattempo continuano le iniziative che vedono coinvolta la squadra rossoblù: alla cena organizzata dal club ‘Ci siamo sempre’ hanno presenziato mister D’Amore, capitan Dall’Osso, Adorni, Sadek e Comi, in bel clima di festa tra tifosi e giocatori.