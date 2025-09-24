L’impegno del Grifone: "Contano solo i tre punti"

"Io ho un’enorme fiducia in tutti i componenti la rosa per cui non voglio parlare di turnover e non so se ci saranno novità rispetto a domenica. Il fattore ambientale potrebbe rivelarsi determinante, ma io non voglio alibi: si scende in campo per vincere". L’allenatore Paolo Indiani, dunque, anche nel turno di oggi (inizio alle 15) sul campo del Cannarsa ha posto come unico obiettivo la conquista dei tre punti: "Ma per vincere – dice il mister – dovremo tirare fuori il meglio che c’è in noi. Gli assenti? O sono quelli infortunati o sono quelli in esubero".

Non faranno parte della gara Cretella, Ferronato, Gerardini, Gonnelli, Musardo, Tognetti oltre da alcuni under. Ecco i convocati dal tecnico biancorosso: Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Carlotti, Ciraudo, D’Ancona, Della Latta, Dierna, Disanto, Fiorani, Marcu, Marzierli, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santaraelli, Sartorelli. Arbitra Giosuè Ambrosino di Torre del Greco, assistenti Federico Corbelli e Luca Angelini entrambi di Rimini.

Si è chiusa la campagna abbonamenti: sono 504 le tessere sottoscritte. "Il dato segna una crescita rispetto alla stagione scosa, quando gli abbonati furono 411 – dice il presidente Francesco Lamioni –. Siano soddisfatti dell’aumento registrato, anche se ci saremmo aspettati un segnale ancora più forte dalla città e ringraziamo coloro che hanno deciso di sostenerci".