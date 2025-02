L’imperativo per il Grifone. Un solo obiettivo: tre punti

Sono ben tre gli anticipi in programma domani per la nona giornata del girone di ritorno: Figline-Aquila Montevarchi, Flaminia Civitacastellana-Fezzanese e Trestina-Grosseto.

Ieri mattina i biancorossi di mister Consonni hanno concluso al "Palazzoli" la preparazione settimanale in vista della trasferta che domani, inizio alle 14.30, li vedrà impegnati sul terreno dello stadio "Lorenzo Casini" di Trestina contro una compagine che si trova al penultimo posto in classifica. Ad eccezione degli infortunati Riccobono e Benucci, il tecnico del Grifone avrà a disposizione tutti gli effettivi per cui c’è da aspettarsi dai biancorossi una prestazione convincente in questa prima gara del mese di marzo che faccia seguito alla vittoria ottenuta con il Figline.

Marzierli e compagni, a questo punto del campionato, sono "obbligati" alla conquista dei tre punti se vogliono centrare l’obiettivo del secondo posto e poi tentare la vittoria dei playoff. Questa motivazione dovrebbe essere sufficiente come stimolo per i giocatori a mettere in campo sia la qualità che la quantità delle proprie capacità. Non sono ammessi ulteriori passi falsi: sia la società del patron Gianni Lamioni che i tifosi, dopo le recenti delusioni, meritano di vedere una squadra determinata.

A dirigere il match è stato designato Pasquale Mozzillo della sezione di Reggio Emilia il quale si avvarrà della collaborazione degli assistenti Matteo Pernarella e Matteo Pannella della sezione di Ciampino.