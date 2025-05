L’imprenditore Emanuele Goretti nuovo vice presidente del Terranuova Traiana

Arezzo, 23 maggio 2025 – Giornata importante quella di ieri per il mondo biancorosso: l’ASD Terranuova Traiana ha infatti annunciato la nomina di Emanuele Goretti come nuovo vicepresidente del club. Originario di Montevarchi, Goretti ha 50 anni, è sposato con Elisa e padre di Elena. È attualmente presidente e amministratore delegato di Semetica, azienda di riferimento nel settore sementiero, fondata circa vent’anni fa insieme al padre Giorgio e a Franco Lipparini. Con sede amministrativa a Loro Ciuffenna e un polo produttivo e logistico a Bologna, SEMETICA è oggi riconosciuta a livello internazionale per la sua attività di ricerca genetica applicata ai cereali, operando commercialmente in oltre quindici Paesi.

La nomina di Goretti rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita e consolidamento del club. Simpatizzante milanista, appassionato di musica, arte e filosofia, il nuovo vicepresidente porterà in dote competenze manageriali, visione imprenditoriale e un forte legame con il territorio. "Il suo ingresso nella dirigenza biancorossa testimonia la volontà della società di strutturarsi sempre più solidamente per affrontare con ambizione le sfide future, dentro e fuori dal campo. Un progetto che guarda al rafforzamento dell’identità sportiva del club, ma anche alla sua funzione sociale e territoriale - ha aggiunto il sodalizio valdarnese - Lavoreremo con passione e professionalità per costruire una stagione all’altezza delle aspettative della nostra comunità".