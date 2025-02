L’impresa contro la capolista, ancora decisivi Sighinolfi e Rizzo. Il Montombraro batte la Cdr

cdr mutina

2

montombraro

3

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (75’ Sejderaj), Ligabue, Gollini, Muratori, Lazzaretti (46’ Vignocchi), Turci (46’ Cavani), Caselli, Corbelli (60’ Teggi), Hoxha, Panzanato. A disp. Tagliavini N., Ognibene, Andreoli, Tagliavini A., Veneri. All. Paganelli.

MONTOMBRARO: Ferrone, Hinek, Monari (65’ Lotti), Carnazza, Dardi, Bigi, Naini, Sighinolfi, Zattini, Rizzo, Pressato (65’ Generali). A disp. Guerrieri, Fusco, Feraco, Pappalardo. All. Fanti. Arbitro: Visani di Faenza

Reti: 12’ (rig.) Sighinolfi, 20’ e 25’ Rizzo, 47’ Panzanato, 87’ Hoxha

Note: ammoniti Rizzo, Gollini, Generali, Sighinolfi

La premiata ditta Sighinolfi-Rizzo confeziona la sorpresa di giornata e firmando una vera e propria piccola grande impresa.

Il Montombraro sbanca infatti Campogalliano e infligge la seconda sconfitta stagionale alla capolista Cdr Mutina, che era imbattuta da 9 giornate. Un successo d’oro per la truppa di Fanti (terzo nelle ultime 5 gare), che sale a +3 sulla zona playout, mentre alla fine la Cdr cade in piedi, visto che dopo il ko del Castellarano nell’anticipo contro La Pieve, anche il Campagnola pareggia e le due inseguitrici restano a -10 (i rosanero hanno una gara in meno da recuperare il 5 col San Felice).

Al 5’ Vacondio impatta di testa sul secondo palo, ma la sua conclusione finisce a lato. Al 12’ azione di contropiede che porta Rizzo in area e Lazzaretti lo abbatte, rigore che Sighinolfi realizza. Al 20’ arriva il raddoppio di Rizzo (nella foto) che dal vertice sinistro dell’area di rigore fa partire un tiro che si insacca all’incrocio dei pali opposto.

Dopo 5 minuti è ancora Rizzo, imbeccato da un filtrante splendido di Dardi mette a sedere Chiossi e lo supera con un pallonetto delizioso per il 3-0, indirizzando così in modo netto la gara. In avvio di ripresa Panzanato appoggia in rete a due passi dopo una mischia in area l’1-3. Al 60’ la porta di Ferrone è salvata dal palo su un colpo di testa di Teggi. In ripartenza Chiossi si supera sul destro di Lotti evitando l’1-4, poi all’89’ Hoxha che sull’ennesimo traversone batte Ferrone di testa ma non basta per il pari e il Montombraro festeggia la grande impresa, imponendo la seconda sconfitta di questa stagione alla capolista Cdr Mutina.