L’impresa del Camaiore. Ribalta il Prato nel finale

CAMAIORE 2 PRATO 1

CAMAIORE (4-3-1-2): Di Biagio; Tavernini, Casani, Accorsini, Belli; Bigica, Grilli, Luciani (26’ st A. Bartelloni); Bongiorni (32’ st Camaiani); Bifini (40’ st Kthella), Magazzù (22’ st Raineri). (A disposizione: Di Cicco, Rolla, Bertellotti, Giusti, Di Natale). All. Pietro Cristiani.

PRATO (4-3-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Drapelli, Zanon (38’ st Boccardi); Limberti, Atzeni (41’ st Cela), Lattarulo; Greselin (28’ st Verde); Gioè, Mencagli. (A disposizione: Furghieri, Iacoponi, Di Paola, Corsa, Galliani). All. Simone Venturi.

Arbitro: Moretti di Cesena (assistenti Lauri di Modena e Soverini di Bologna).

Reti: 21’ st Lattarulo (P), 39’ st Bifini (C), 47’ st Kthella (C).

Note: spettatori 700 di cui più di metà da Prato; ammoniti Magazzù (C) e Accorsini (C); angoli 3-13; recupero 1’ pt e 7’ st.

SERAVEZZA – Impresona del Camaiore che ribalta il Prato nel finale di partita e si regala una magica domenica di riscatto, dopo la pesante sconfitta 5-0 a Ghivizzano della precedente domenica. Quello che si sono presi i bluamaranto è per altro uno scalpo illustre, dato che i lanieri (seguiti in Versilia da tantissimi tifosi) sono una delle favorite del torneo sulla carta... anche se sul campo sono già alla seconda sconfitta (di misura) di fila in altrettante giornate di questo strano avvio di campionato. Il Camaiore per questa partitissima giocata sul sintetico del “Buon Riposo“ a Seravezza (il Comunale di Camaiore è ancora alle prese con il profondo intervento per rifare il manto erboso) è di nuovo senza Diana, grande ex di turno. Non ce la fa neanche il 2006 Macchi. E poi manca lo squalificato Marcucci. Nel Prato assenti Rinaldini e Settembrini (quest’ultimo sostituito da quel Lattarulo che sbloccherà il match). Nel primo tempo c’è il salvataggio sulla linea di Fantoni sul tentativo ravvicinato a botta sicura di capitan Bongiorni.

Il Camaiore di Pietro Cristiani (già riconvertitosi al rombo, dopo il 3-5-2) parte forte pure ad inizio ripresa e coglie due legni: palo con Bifini al 57’ e poi 5 minuti dopo su punizione con Grilli. La sfida però la sblocca il Prato a metò frazione. Ma nel finale i bluamaranto con Bifini su sviluppi di corner e col subentrato Kthella al 92’ rigirano l’incontro.