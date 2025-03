L’impresa Ora l’Apecchio segna a raffica

L’ottava giornata del girone di ritorno in Prima categoria ha portato dei sostanziali cambiamenti nell’alta classifica, confermando anche le potenzialità di chi vuol cogliere qualcosa di importante. Sul gradino più alto è salita la Nuova Real Metauro, il secondo posto (a meno 1) è stato preso dal San Costanzo mentre è sceso in terza piazza (a meno 2) l’Atletico Mondolfo. Al quarto posto (a meno 5) c’è l’Avis Montecalvo. Saranno queste squadre a giocarsi il campionato.

Il testa-coda tra l’Apecchio ultimo e l’Atletico Mondolfo primo in graduatoria (fino ad inizio partita) ha visto il successo dei padroni di casa per 4 a 0 e ora gli apecchiesi seppur ancora ultimi sperano in una rimonta non impossibile. Da dire che la squadra di mister Tulipani nelle ultime 2 giornate ha realizzato la bellezza di 7 reti, le stesse che era riuscita a segnare nelle precedenti 21 partite.

I numeri. Cinque le vittorie dell’ultimo turno. I successi esterni sono arrivati dalla Maior (a Peglio) e dal San Costanzo (a Osteria Nuova). La neo capolista Nuova Real Metauro vanta il miglior attacco del girone (44). Pur con la bella performance delle ultime due gare è sempre l’Apecchio la squadra che ha segnato di meno (14). L’Atletico Mondolfo e la Nuova Real Metauro vantano la miglior difesa del torneo (solo 19 le reti subite). La difesa più perforata del girone è quella del Muraglia (46 volte).

Il commento è del mister della Falco Acqualagna Emiliano Cappelli che domenica in trasferta ha pareggiato (1 a 1) sul campo dell’Avis Montecalvo. "Per quanto abbiamo creato – dice Cappelli –avremmo meritato qualcosa di più di un semplice pareggio. Il Montecalvo nel primo tempo ha tenuto in mano le redini del gioco, noi siamo stati bravi a difenderci, poi nella ripresa dopo il loro gol, alquanto dubbio per una sospetta posizione di fuorigioco, abbiamo iniziato a macinare gioco e oltre al gran gol di Bartoli abbiamo colpito due traverse e mancato due grosse occasioni. Alla fine è stato un buon punto colto contro una delle migliori squadre del torneo. Un campionato che si sta avvicinando alla fine ed è ancora tutto da decidere, per quanto ci riguarda cercheremo di cogliere più punti possibili e poi tireremo le somme".

I bomber. La classifica cannonieri dopo 23 partite è la seguente: 15 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 11 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna). 10 reti: Luca Braccioni (Peglio) e Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 9 reti: Salvatore Saurro (San Costanzo). 8 reti: Mattia Pagnini (Pantano), Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Bernardini Paoli (Peglio), Cristian Ciacci (Csi Delfino) e William Cecchini (Maior). 7 reti: Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico) e Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952). 6 reti: Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Matteo Agostini (Csi Delfino), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico), Marseljan Mema (Avis Montecalvo), Luca Palazzi (Mercatellese) e Luca Boiani (Nuova Real Metauro). Seguono con 5 gol a testa 12 calciatori.

La squadra della settimana. 1) Fabbri (V.Apecchio), 2) Riceputi (Muraglia), 3)Furlani (Tavernelle), 4)Fiorucci U. (Audax Calcio Piobbico), 5)Colombaretti (Nuova Real Metauro), 6)Manenti (Real Altofoglia), 7)Montagna (Pantano), 8)Bartoli (Falco Acqualagna), 9)Cecchini (Maior), 10)Saurro (San Costanzo), 11)Cocchi (Avis Montecalvo). All. Ferri (Nuova Real Metauro). Arbitro Biagini (V.Apecchio- Atletico Mondolfo).

Amedeo Pisciolini