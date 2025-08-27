L’incognita: sarà il primo derby col Fvs. Arbitri al monitor, ma il Forlì è già scontento

C’era grande curiosità di vedere all’opera il nuovo Football Video Support, al debutto in serie C: potrebbe essere utilizzato per la prima volta anche al Morgagni, se oggi arriverà il via libera sull’utilizzo dello stadio. E chissà che non sia una variabile importante nel derby di lunedì contro il Ravenna. Nella prima giornata, però, le aspettative sono andate in gran parte deluse.

Ma cos’è esattamente il Fvs? Uno strumento tecnologico di ausilio agli arbitri – adottato in via sperimentale per le competizioni nelle quali il Var non è economicamente sostenibile –, attivabile su richiesta e finalizzato a cancellare gli errori macroscopici. In soldoni, ogni squadra ha a disposizione due ‘challenge’ a partita, utilizzabili solo per potenziali errori evidenti o gravi episodi non visti in 4 casi: gol/non gol, rigore/non rigore, espulsione diretta, scambio di persona. Per richiedere l’intervento, l’allenatore deve alzare la mano per fermare il gioco e consegnare una card al quarto uomo. Se gli viene data ragione, conserva la card per una chiamata successiva. Dopo ogni gol, invece, è il quarto ufficiale a controllare in autonomia eventuali irregolarità: se l’infrazione è oggettiva, scatta l’overrule (cambiamento automatico della decisione); se c’è margine di interpretazione, l’arbitro viene richiamato al monitor.

Il primo ad avvalersi del Fvs è stato Ciro Ginestra, tecnico del Guidonia Montecelio, che, durante la trasferta di Perugia, ha chiesto il check per un sospetto tocco di mano in area umbra, convincendo l’arbitro a tornare sui propri passi assegnando così il rigore. È andata peggio al Forlì, che ha fatto ricorso al Fvs nella trasferta di Arezzo spendendo entrambi i challenge ma vedendo inascoltate le proprie rimostranze. Al 15’ mister Miramari ha lamentato un presunto colpo proibito (potenzialmente da rosso diretto) affibbiato a Macrì. Dopodichè nella ripresa, in occasione della rete di Tavernelli che ha deciso la gara (1-0) a favore dei toscani, il tecnico felsineo ha chiesto il controllo al monitor per un presunto intervento falloso ai danni di Farinelli che avrebbe viziato l’azione del gol. E proprio l’interpretazione arbitrale della seconda situazione, giudicata scevra da irregolarità, ha mandato su tutte le furie Miramari. Che nel post-partita non ha lesinato critiche all’indirizzo del direttore di gara, altresì ricredendosi circa l’effettiva utilità del mezzo tecnologico.

Ma il caso più eclatante si è verificato a Carpi, durante il match tra i padroni di casa e la Juve Next Gen, quando il rampante tecnico degli emiliani, Stefano Cassani, con un astuto escamotage, ha trovato il modo per aggirare il protocollo, creando un ‘cortocircuito’ regolamentare. Nello specifico, Cassani ha invocato il Fvs per chiedere il rosso diretto nei confronti di un proprio giocatore – sì, avete capito bene –, colpevole di aver interrotto con un fallo di mano una chiara occasione da gol. Era questo l’unico sentiero percorribile per usufruire della tecnologia. Così il fischietto si è accorto del proprio errore. Risultato? La palla aveva colpito il petto del difensore, niente secondo giallo né espulsione. Tutto a beneficio del Carpi che pure aveva ricorso contro se stesso.

Insomma, fatta la legge trovato l’inganno. Il designatore della Can C, Daniele Orsato, è stato costretto a intervenire di gran carriera per placare l’ondata di polemiche e ripristinare la credibilità del Fvs: ha già dato disposizione di non accettare più le richieste di review contro la propria squadra.