L’incontro. Nela e il calcio che fu al Roma Club

Vent’anni i vita celebrati alla grande. Il Roma Club Forlì, presieduto dall’avvocato Alessandro Pizari ha festeggiato appunto i suoi due decenni di vita con la presentazione dell’autobiografia di Sebino Nela ‘Il vento in faccia e la tempesta nel cuore‘. Una serata riuscitissima in compagnia di un personaggio, l’ex difensore giallorosso e azzurro (il secondo da sinistra nella foto), che ha messo a nudo la sua umanità raccontando episodi ed aneddoti del calcio giocato negli anni Ottanta e Novanta ed evidenziato la differenza dei valori dello sport di quegli anni rispetto a quelli attuali; il tutto passando anche dal racconto della sua vittoria su una grave malattia.

All’evento presenti altri due ex giocatori della Roma, Sergio Domini, attuale responsabile del settore giovanile del Forlì ed ex calciatopre però persino della Lazio, con il quale sono stati rievocati infuocati derby capitolini, e il riminese Sergio Santarini, che prima di vestire per svariati anni il giallorosso fece parte della ‘Grande Inter’ del Mago Helenio Herrera e quindi di Mazzola, Burgnich, Facchetti, Sarti e Jair.

f. p.