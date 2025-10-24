L’incoronazione da parte del ds Moroni. "Alonzi al centro del progetto,. Nessuno si è rialzato come lui»

Con Pesaresi fermo ai box, il peso dell’attacco della Vigor dovrà reggersi sulle spalle di Alonzi. L’ex Trastevere sta ritrovando fiducia e feeling con il gol. Eppure il ds rossoblu Moroni, che conosce nei minimi dettagli le dinamiche di spogliatoio, non ha apprezzato alcune critiche rivolte al centravanti laziale. "Ho notato un po’ troppo accanimento nei confronti di Alonzi –, spiega il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni –. La cosa mi dispiace, non lo nego, perché Federico è un bravissimo ragazzo, un ottimo calciatore e la Vigor ha deciso di puntare forte su di lui. Pian piano sta mostrando i progressi che derivano dal duro lavoro di questi mesi. Anzi credo sia già in buona forma: se guardiamo dalla Serie A alla quarta serie, non so quanti giocatori, anche noti, che lo scorso anno hanno subito la rottura di un crociato, sono tornati in campo a pieno regime".

Alonzi è sempre più al centro del progetto Vigor dunque, mentre si attendono novità per quanto riguarda Denis Pesaresi. Il capitano rossoblu ha riscontrato un problema a un occhio che impone riposo assoluto, almeno per il momento. Ciò rende indecifrabili i tempi di recupero. "Pesaresi non può e non deve fare sforzi – continua il direttore sportivo Moroni –. Non sappiamo se potrà tornare operativo tra una settimana, tra 20 giorni o tra 2 mesi. Logicamente dobbiamo tenere in considerazione anche la forma fisica".

Milli e Parrinello intanto sono in fase di recupero, evidenti i loro passi in avanti. Ai box invece Beu, in dubbio per la sfida contro il Termoli.

Nicolò Scocchera