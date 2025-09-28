Non solo la seconda sconfitta di fila con la classifica che dietro si è ulteriormente accorciata per i successi di Bra, Pianese e Pontedera. La gara di Arezzo ha lasciato in dote al Carpi anche l’infortunio alla caviglia di Erik Gerbi. Nel finale l’attaccante piemontese cadendo ha messo male il piede e si è procurato una forte distorsione, lasciando i suoi in dieci nel recupero a cambi finiti: al rientro dalla Toscana il giocatore, con lo staff medico, è andato a farsi visitare in ortopedia a Modena e nelle prossime ore se ne saprà di più. Con Cortesi e Amayah ieri indisponibili, una sua assenza col Perugia sarebbe davvero grave per la squadra di Cassani.

Così la 7^ giornata: Bra-Guidonia 2-1, Livorno-Campobasso 0-0, Ravenna-Ternana, Samb-Juve NG 4-2, Torres-Ascoli 0-1, Arezzo-Carpi 3-1, Perugia-Pianese 0-1, Pineto-Rimini 1-2, Pontedera-Forlì 2-1, Vis Pesaro-Gubbio 1-1.

Classifica: Ravenna e Arezzo 18, Ascoli 17, Gubbio 12, Campobasso, Samb e Juve NG 11, Ternana e Guidonia 10, Forlì e Pianese 9, Carpi e Pineto 8, Vis Pesaro, Pontedera e Livorno 7, Torres e Bra 5, Perugia 3, Rimini (-11) -4.