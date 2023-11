L’infortunio del portiere preoccupa lo staff tecnico. Ora tocca a Borra. Giovannini: "Valuteremo se tornare sul mercato». Il 2023 di Trombini potrebbe essere già finito

di Andrea Lorentini

Almeno due mesi di stop nella migliore delle ipotesi, ma c’è il rischio forte che il 2023 di Luca Trombini sia già finito. Che l’infortunio del portiere, classe 2001, fosse serio lo si era già intuito in campo quando è stato accompagnato fuori in barella e molto sofferente. Il comunicato stampa del club amaranto ha confermato tutta la gravità: frattura di 2 costole, oltre ad uno pneumotorace. Il calciatore già nella tarda serata di giovedì era stato ricoverato all’ospedale di Ancona dove è stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico per la riduzione del problema al polmone.

Nella prossime ore dovrebbe essere dimesso per fare ritorno ad . Trombini si è infortunato al 26’ del primo tempo della gara contro i dorici, in occasione del vantaggio dei padroni di casa, a seguito di uno scontro con l’attaccante avversario Energe. Una tegola che non ci voleva considerato che era stato uno dei migliori per rendimento oltre ad essere un under e quindi la sua presenza era un punto fermo in ottica minutaggio.

Dopo essere stato uno dei protagonisti della promozione in C nella passata stagione, Trombini si era guadagnato la titolarità tra i pali a suon di ottime prestazioni. Su tutte quella sontuosa a Chiavari con alcuni interventi davvero miracolosi.

Nell’immediato toccherà a Daniele Borra sostituirlo a cominciare dalla gara casalinga di lunedì contro il Gubbio, ma non è escluso che la società torni sul mercato degli svincolati per prendere un altro portiere. In rosa al momento, oltre a Borra, c’è soltanto il giovanissimo, classe 2005, Ermini.

"Lo stop di Trombini non ci voleva proprio. A mente fredda faremo le opportune valutazioni per capire come muoverci e se tornare sul mercato. Dobbiamo capire bene quali saranno i tempi di recupero": questo il commento, stringato, del dg Giovannini. L’assenza prolungata di Trombini apre una crepa in porta perchè Borra, ad oggi, non ha fornito prestazioni all’altezza.

Ogni volta che è sceso in campo l’ex Entella ha palesato incertezze. Senza dimenticare le parole pronunciate da Indiani nei suoi confronti, che suonarono come una bocciatura dopo la gara di Coppa Italia contro la Lucchese.

Tornato in amaranto dopo la breve parentesi del 2018, per essere la prima scelta in realtà non ha mai trovato il giusto feeling. Tra 48 ore, però, si torna in campo e quindi servirà per l’estremo difensore fare un bel carico di fiducia in attesa poi di capire le mosse della dirigenza sul mercato.