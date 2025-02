L’infortunio. Ricchi fermo ai box. Sono in programma nuovi accertamenti

Niccolò Ricchi sarà sottoposto a nuovi accertamenti clinici: l’infortunio all’adduttore sinistro rimediato al termine della partita con l’Orvietana ha necessitato di ulteriori esami, rispetto a quelli già fissati. Ne è atteso l’esito. Il jolly bianconero avrà comunque bisogno di tempo per recuperare: domenica non sarà disponibile, al pari del lungodegente Lollo, che prosegue nel proprio programma di recupero. E al pari di Elia Galligani che ha ancora una giornata di squalifica da scontare (tornerà per il derby del Franchi con il Poggibonsi). In attacco, allora, si giocano il posto Boccardi, Giannetti e Semprini, mentre per la trequarti Masini è in vantaggio su Candido: Mastalli, superata la febbre potrebbe infatti riprendersi il posto in regia. Anche Bianchi è tornato abile e arruolabile anche se, dopo il lungo stop, potrebbe partire dalla panchina. Morosi, smaltita la squalifica, si riprenderà il posto a destra della difesa, con il possibile ritorno di Achy al centro.