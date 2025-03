L’iniziativa. Calciatori in campo come arbitri

Un corso regionale di dirigente arbitro rivolto a dirigenti e a giocatori di prima squadra, Juniores e Allievi. E’ quello al quale ha detto sì il Riccione 1926 che si è messo in gioco con diversi tesserati tra i quali tre giocatori della prima squadra, ovvero Filippo Tamai, Giovanni Cesarini e Luca Hassler a cui si sono aggiunti i giocatori della Juniores Matias Bastianini e Gabriel Clase Santos. "Dopo aver partecipato al convegno ’Educhiamoli nella crescita’ organizzato dal Sassuolo nel progetto Generazione S che ci ha dato l’opportunità di confrontarci con l’ex arbitro internazionale Orsato, ci è sembrato naturale aderire e spingere la partecipazione a questo corso – puntualizza il dg Francesco Cesarini – Per tutti i nostri tesserati è una grande opportunità di crescita per diventare consapevoli, attraverso l’esperienza diretta, delle difficoltà del ruolo di arbitro e di come sia naturale la possibilità di cadere in un errore pari a quella di incappare in un gol sbagliato. Siamo convinti che questo possa contribuire a un clima di collaborazione e rispetto reciproco tra giocatori e arbitri".