L’iniziatiVa. Calcio Camminato, che numeri. Manifestazione in ricordo di Pin

In memoria di Celeste Pin si è svolto, su iniziativa della Città Metropolitana, un evento dimostrativo di Calcio Camminato. Si è giocato presso la struttura sportiva del Velodromo delle Cascine con parte organizzativa a cura del Club Sportivo Firenze. Cinque le squadre partecipanti: San Vincenzo a Torri; Gs Midland; Polisportiva La Lanterna; Asd Quarto Tempo; Rinascita Doccia. Quattro partite per ogni squadra, ciascuna di un solo tempo di 20 minuti, senza classifiche finali in una bella giornata di festa e di sport in ricordo di Celeste Pin. Alla manifestazione ha portato il saluto della Città Metropolitana di Firenze il consigliere delegato allo sport Nicola Armentano, che aveva pianificato con Pin la realizzazione di questo progetto. Consegnate otto targhe, cinque per le squadre, una al Club Sportivo per l’ospitalità, una all’arbitro Lorenzo Mellini della sezione di Firenze e una alla memoria di Celeste Pin fra gli applausi del pubblico presente. Tra le istituzioni sportive presenti il presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini e il delegato del Coni della Provincia di Firenze Gianni Taccetti. Da ricordare che la disciplina del Calcio Camminato, da poco entrata in ambito Federale, vede un continuo aumento di interesse e di numero di praticanti consentendo di continuare a giocare a calcio a persone non più giovani. La Toscana e Firenze sono pronte ad ospitare il Calcio Camminato che ha in Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Allenatori, il testimonial a livello nazionale.

F. Que.