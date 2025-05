L’iniziativa. Camilli alla società: "La Robur potrebbe interessarmi»

"In via ipotetica il Siena potrebbe interessarmi. L’interesse c’era già 5-6 anni fa, quando successe quel caos con la Durio. Se fu per motivi politici? Forse stavo antipatico, facciamola semplice". A parlare, a Radiosienatv, l’imprenditore Piero Camilli, in passato impegnato nel mondo del calcio e più volte, negli anni, accostato alla Balzana, tra la voglia, spesso dicharata, di mollare il pallone, e quella, mai veramente sopita, di ricominciare. Proprio nel periodo della dirigenza Durio, era il 2017, Camilli su La Nazione, commentò il calcio sulle lastre. "… Lì la gente dovrebbe rendersi conto che non c’è più il Monte, che i tempi sono cambiati. Uno può anche investire, ma non è più come anni fa. Perché alla guida della società c’è una ligure? Bisognerebbe che i senesi si mettessero le mani in tasca".

Dal passato al presente. "La Robur l’ho vista una o due volte quest’anno – le parole di Camilli –. Con tutto il rispetto, quella non era una squadra da Siena. La piazza merita di più. Se riesco ad avere un contatto ci parlo, vedo che situazione c’è. Magari non vogliono vendere, magari vogliono tornare in A da soli. Non li conosco. Ma se lo faccio, lo prendo da solo. Il calcio è una cosa seria, non si fa in 4 o 5. Ho il mio caratterino".