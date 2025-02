L’iniziativa. Domani e domenica previste le partite con ‘solo applausi’

E’ una bella iniziativa per riportare il calcio ai suoi valori più genuini: domani e dopodomani in sette campi del Senese, in altrettante partite della categoria Giovanissimi, si potrà solo applaudire! Queste "Partite applaudite", che si svolgeranno in tutta la Toscana, sono state organizzate dalla Figc regionale con la collaborazione di Calcio Più, dell’Associazione Fair play Toscana e dell’Anci, che da più di un mese sono al lavoro per preparare questo evento. L’obiettivo è quello di riportare sulle tribune le famiglie dei piccoli calciatori e di stimolarne i comportamenti più positivi. L’appuntamento è per domani alle 15.30 per Sinalunghese-Indicatore, Castellina Scalo-Arno Castiglioni, Policras Sovicille-Arezzo F.A., Poliziana-Poggibonsese, alle 17.30 San Miniato-Mazzola ed alle 18 il match femminile Poggibonsi-Galcianese, mentre domenica si giocherà alle 9.15 Meroni-Marciano. "Prima dell’inizio di ogni gara – sottolinea il delegato provinciale della Figc Carlo Forte – i capitani delle due squadre, al fianco dell’arbitro, leggeranno un messaggio rivolto ai genitori davanti alla tribuna. E’ l’unica occasione in cui sono i ragazzi a educare i propri genitori!". Giuseppe Stefanachi