L’iniziativa - Gara nel carcere tra detenuti e cronisti Rai grazie all’Uisp. Debutta la Solliccianese. Che sfida coi giornalisti

Un’atmosfera di festa e riflessione per “UsciRAI giocando” l’evento calcistico all’interno dell’istituto di pena carceraria di Sollicciano, fortemente voluto da Uisp Firenze e TGR Toscana, che ha visto confrontarsi la squadra degli stessi giornalisti della redazione Rai della Toscana contro la squadra coordinata da Uisp Firenze che schierava una selezione dei detenuti della struttura carceraria di Sollicciano. La squadra è nata nell’ambito di un progetto portato avanti da circa 15 anni da Uisp Firenze e finanziato dal Comune di Firenze, ex progetto Sport e Libertà. Per l’occasione la squadra ha avuto anche un varo ufficiale, è stata presentata e ’battezzata’ ufficialmente: si chiamerà Solliccianese. L’idea è di farla partecipare, a settembre, a un vero e proprio campionato. Tante le personalità intervenute all’iniziativa che è stata preceduta da una tavola rotonda con le riflessioni dei presenti che ne ha spiegato la finalità.

Tra i presenti oltre al presidente Uisp Firenze Marco Ceccantini (alla sua ultima uscita ufficiale da presidente di Uisp Firenze dopo due mandati (il congresso elettivo si terrà domani, sabato 18 gennaio a partire dalle 9 presso i locali delle Terrazze Michelangelo), anche Tiziano Pesce presidente nazionale Uisp, Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina cha ha donato il pallone autografato dai giocatori viola, l’assessore allo sport, Letizia Perini. Per la TGR Toscana, in vece della caporedattrice Cristina Di Domenico, ha fatto gli onori di casa il vicecaporedattore Francesco Cutro.

Presente Valeria Vitrani, vicedirettrice della struttura penitenziaria di Sollicciano e futura direttrice. Presente anche Mirco Dormentoni, presidente del Quartiere 4. Durante la gara cronaca in diretta a cura di Sara Meini, radiocronista di Tutto il calcio Minuto per Minuto, e Katia Serra, commentatrice tecnica Rai. Per la cronaca la partita è terminata 5-3 per la Solliccianese. La squadra dei giornalisti già nel corso del primo tempo è stata rinforzata da atleti del team avversario, e questo a sottolineare con ancora più forza il valore simbolico e sociale dell’iniziativa.