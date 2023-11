L’iniziativa. Il Museo del Calcio per gli alluvionati

Il mondo dello sport si continua a dimostrare molto sensibile alla solidarietà. La Fondazione Museo del Calcio si è attivata per sostenere una realtà molto vicina per gli obiettivi culturali che si pone e per dare un aiuto concreto, l’intero incasso del Museo del Calcio di Coverciano durante il fine settimana dell’Immacolata – quindi da venerdì 8 a domenica 10 dicembre – sarà devoluto alla biblioteca ‘Tiziano Terzani’ di Campi Bisenzio che ha subito gravi danni dall’alluvione dei giorni scorsi.

In quei giorni il Museo seguirà il consueto orario continuato di apertura e cioè dalle ore 10 alle 18. Si ricorda che per i concomitanti lavori di ristrutturazione all’esterno, si potrà effettuare l’accesso al Museo del Calcio dal cancello – con passo carrabile - posto accanto all’ingresso principale, su Viale Palazzeschi. Si consiglia di telefonare allo 055 600526 in caso di visita.

La biblioteca ‘Tiziano Terzani’ di Campi Bisenzio rappresenta un punto di riferimento per l’editoria dei bambini e dei ragazzi, colpita purtroppo duramente dall’alluvione. Per ulteriori informazioni e-mail info@museodelcalcio.it.