L’iniziativa in programma lunedì al centro sportivo ’Le Giraffe’. D’Arrigo (ex Pisa) ospite dell’Aiac

Il comitato provinciale spezzino dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, organizza per lunedì 6 ottobre un’interessante dimostrazione tecnico-tattica, tenuta dall’allenatore Christian Codognotto ai ragazzi della squadra 2011 del Don Bosco. A margine dell’iniziativa si terrà la presentazione del libro scritto da Francesco D’Arrigo, ex tecnico del Pisa nei primi anni 2000 (con cui conquistò la promozione dalla C2 alla C1 da primo in classifica e la Coppa Italia di Serie C battendo in finale l’Avellino), ora docente del settore tecnico Figc. Dopo una carriera da difensore anche con 65 presenze in B, D’Arrigo ha allenato in numerose società dal 1990 al 2011. Nel suo palmares anche la clamorosa vittoria ottenuta alla guida del Pontedera (all’epoca in C2, poi vittorioso in campionato) contro la nazionale di Sacchi in un’amichevole di preparazione ai mondiali del 1994 negli Usa. Il titolo del libro scritto dal tecnico toscano è ’Il senso del metodo e della didattica calcistica’. L’iniziativa è in programma alle 18, al centro sportivo ’Le Giraffe’ Dlf in via Fossitermi 1, alla Spezia con la collaborazione della società giovanile Don Bosco. A coordinare l’evento saranno il presidente dell’Aiac regionale Alteo Bolognini e il presidente provinciale Maurizio Figoli. Al termine dell’incontro si potrà cenare al ristorante ‘Chiara’ dello stesso centro sportivo (per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 348-9160494.

