L’iniziativa. La Caronnese entra nelle scuole per avvicinare i bambini allo sport

La Caronnese Calcio entra nelle scuole e lo fa con un progetto dedicato alle classi terze degli istituti primari di Caronno Pertusella. Cinque sezioni divise sui due istituti, Sant’Alessandro e Ignoto Militi, che saranno seguite dagli istruttori certificati della Caronnese Calcio che porteranno nelle scuole attività fisica coordinativa, motoria, cognitiva e sensoriale per avvicinare i bambini e le bambine allo sport.

Il progetto è partito a fine febbraio e proseguirà fino al termine dell’anno scolastico 2023/24: negli istituti saranno presenti gli istruttori Gianni Serrati, Bruno Alberti e Vanni Mariani. Nel corso dei mesi parteciperanno anche altre figure di riferimento della Caronnese. L’iniziativa rientra nella missione ESG che si è prefissata la nuova Caronnese del presidente Egidio Terenziani e del dg Emiliano Nitti, club che ha ambizioni molto alte per quanto riguarda la crescita delle attività extra campo ed extra calcio, puntando a diventare come società un punto di riferimento per la comunità di Caronno Pertusella. Per le scuole di Caronno Pertusella e per la Caronnese è la prima volta che nasce un progetto di questo tipo e con tali ambizioni.

Ovviamente soddisfatto Orfeo Zanforlin, responsabile del settore giovanile rossoblù: "Il nostro obiettivo è quello di portare le nostre competenze e i nostri istruttori, tutte persone di grande qualità umana e tecnica, a contatto con i bambini e le bambine di terza elementare, per avvicinarli maggiormente al mondo dello sport e per far conoscere il mondo Caronnese, una società che vuole diventare un punto di riferimento completo per tutti gli abitanti di Caronno Pertusella e non solo. Confidiamo che questo possa essere un inizio, perché la cooperazione con le scuole del territorio per noi è di primaria importanze e vogliamo continuare a lungo"

Del resto il club ha un occhio di riguardo anche per il settore giovanile, considerata una vera e propria famiglia allargata: "Abbiamo deciso di organizzare il sabato mattina dei corsi di personal training - spiega Zanforlin -. Andremo a migliorare gli aspetti tecnici coordinativo-motori dei ragazzi. Questa ulteriore possibilità che forniamo ai genitori e alle famiglie arriva nell’ottica di perfezionare i ragazzi della Caronnese, ma è anche aperta a calciatori tesserati per altre società. E’ un’iniziativa che nasce all’insegna dell’inclusività, essendo aperta a ragazzi, ragazze, bambini e baby calciatori della scuola calcio che potranno partecipare gratuitamente ai nostri open days prima dell’estate. A stretto giro partirà anche la School Academy della Caronnese: nel pomeriggio i ragazzi potranno svolgere in sale specifiche corsi di recupero scolastico seguiti da personale docente e poi tutti in campo a fare allenamenti. E siamo già attivi per organizzare i camp estivi, che la Caronnese non svolgeva ormai da diversi anni. Faremo attività speciali, dal personal training alla School Academy. Consentiremo ai nostri ragazzi di studiare le lingue, ma anche di recuperare le difficoltà scolastiche".

G.M.