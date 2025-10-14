L’iniziativa. "La Notte del Pallone Rosa». Nel ricordo di Maria Nisticò

Tutto è pronto per la 14ª edizione della "Notte del Pallone Rosa" premio "Maria Nisticò", donne nello sport, che avrà luogo domani alle ore 21, presso la sala Consiliare "Orazio Barbieri" del comune di Scandicci, piazzale della Resistenza n.1. Durante la serata verranno consegnati riconoscimenti a personalità femminili che si sono distinte per impegno e passione nell’ultima stagione agonistica. La manifestazione organizzata dalla famiglia Nisticò, da Sergio Innocenti e dai comuni di Cardinale e di Scandicci con i due sindaci presenti, Danilo Staglianò e Claudia Sereni, e l’Associazione Onlus "Spingi la Vita".

Nel corso della serata condotta da Roberto Vinciguerra, verranno premiate: Vanessa Leonardi di Sky, Sara Maragno (campionessa mondiale su 50 metri farfalla di nuoto, non udenti), Cristina Anastasi, prima donna ad avere ricoperto la carica di presidente di un Comitato Regionale Aia (Sicilia). Per il premio "Sport Città di Scandicci", riconoscimento a Ethan Garcia Riley, atleta con tetraparesi della Bocciofila Scandiccese, che ha vinto il Campionato Italiano di Boccia Paralimpica 2025 disputato a Lecce lo scorso weekend.

Ricordiamo che il premio "Maria Nisticò", è stato istituito per ricordare una ragazza calabrese del comune di Cardinale (provincia di Catanzaro) scomparsa per un malore nella piscina "Remo Braschi" de Le Bagnese.

G. Puleri