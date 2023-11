L’iniziativa. Oggi la pulitura delle zone esterne dello stadio Franchi

L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 15, allo stadio, davanti all’ingresso della Curva Lorenzo Guasparri. La Robur invita tutti i tifosi bianconeri e la comunità senese a partecipare all’iniziativa: i giocatori e lo staff tecnico del Siena Fc si riuniranno al vecchio Rastrello per ripulire le parti esterne della struttura (quelle che non sono nella disponibilità dell’Acr Siena), piene di erbacce e di rifiuti, con l’obiettivo di riportarlo alla sua normalità.

"La società – spiega una nota del club –, fin dalla sua fondazione ha sempre messo al primo posto la città di Siena e la sua comunità. Per questo motivo è arrivato il momento di dare il proprio contributo al fine di preservare uno dei simboli più importanti della storia bianconera e del territorio. Si ringrazia il Comune di Siena e l’azienda Si.Ge.Ri.Co per aver reso possibile questo evento".