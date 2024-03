L’iniziativa. Orgoglio Amaranto in campo per la solidarietà L'Arezzo Calcio Femminile e l'Orgoglio Amaranto si uniscono per celebrare l'8 marzo con un aperitivo benefico per la borsa di studio in memoria di Rossana Sacconi. La collaborazione sostiene l'istituto Thevenin per aiutare i meno fortunati.