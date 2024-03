L’iniziativa: presentata a Firenze dal presidente Marani. Le figurine Panini vanno in C. Anche la Lega Pro ha l’album

Il calcio professionistico ottiene grande visibilità attraverso le storiche raccolte delle figurine Panini che coinvolgono appassionati di ogni età, ora con lo sguardo rivolto anche alla Serie C. Lega Pro e Panini hanno presentato a Firenze la terza edizione della ‘Digital Collections Serie C’ che coinvolge 60 squadre di tutta Italia. All’evento sono intervenuti il presidente di Lega Pro Matteo Marani, il presidente Aic Umberto Calcagno, il campione d’Europa ad Euro 2020 Giovanni Di Lorenzo, l’ex bomber azzurro Enrico Chiesa e numerose personalità.

Per la Digital Collection l’azienda modenese ha realizzato le figurine di 1300 giocatori della Serie C Now con tre album dedicati, uno per ogni girone. All’interno di ogni bustina, oltre alle 7 figurine dell’album Calciatori 2023-2024, c’è uno speciale coupon da utilizzare sulla App o sul sito Panini Digital Collections. Il coupon ha sul fronte alcuni slogan delle tifoserie; sul retro il codice per scegliere il girone preferito e avere le figurine digitali.

"Ogni squadra avrà due pagine dedicate - fa presente il presidente della Lega Pro, Matteo Marani - 15 giocatori in figurina nel classico mezzobusto Panini e altri 8 giocatori riprodotti direttamente sull’album. Una volta raggiunto l’80% del proprio album digitale il collezionista, oltre ad avere accesso al pdf dello stesso, avrà diritto ad acquistare la versione fisica, un box contenente la raccolta completa del girone con le 300 figurine pronte per essere attaccate".