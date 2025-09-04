Acquista il giornale
L’iniziativa. Sfida per il Santa Sofia invincibile

La squadra attuale di Prima ha incontrato quella che la vinse nel 1996-97 senza perdere mai una partita.

di FRANCO PARDOLESI
4 settembre 2025
I giocatori del Santa Sofia di adesso e quelli di allora insieme sul campo

Per celebrare il ‘Santa Sofia degli Invincibili’. Giovedì scorso, allo stadio Brusati della cittadina del Bidente, si è giocata un’amichevole con in campo l’attuale prima squadra biancazzurra che, allenata da mister Enrico Landi e costruita dal diesse Manuel Castellucci, ha centrato i playoff nel campionato in Prima Categoria. Ma protagonista della serata è stato l’undici che la Prima Categoria l’ha vinta nel 1996-97 conquistando la Promozione. Una squadra che, allenata da Giorgio Triboli, concluse quel torneo senza conoscere la sconfitta grazie a 19 vittorie e 9 pareggi con 65 reti segnate e 17 subite.

Alla partita presenti l’attuale presidente della società Sauro Conficconi e quello di allora Guido Sassi assieme ai dirigenti Veris Toschi, Paolo Zanchini, Rodolfo Fabbri e Giorgio Collinelli. In campo, capitanati da Paolo Falasconi, Gregori, Camprini, Monti, Locatelli, Dini, Beoni, Zanchini, Casamenti, Bartolini, Fagnocchi, Zandoli, Berti e Tartagni: i protagonisti di un’impresa rara. Per la cronaca la partita è stata vinta 2-0 dal Santa Sofia 2025-26 grazie alla doppietta di bomber Karim Campacci.

Franco Pardolesi

