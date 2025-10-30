L’iniziativa - Torna il format ’Fare Calcio Giovanile Oggi’. In Mugello si parla di scouting. Dibattito con dirigenti e tecnici
Dopo il successo del debutto fiorentino, il format ‘Fare Calcio Giovanile Oggi’ torna in Mugello per il suo secondo appuntamento. Lunedì 3 novembre, nella sala riunioni dello stadio Alessia Ballini di San Piero a Sieve, allenatori, dirigenti, istruttori e appassionati di calcio giovanile si ritroveranno per una nuova serata di confronto aperto e informale sul modo di fare calcio con i più giovani.
L’iniziativa, promossa da Calcio Fair Play Toscana in collaborazione con Comitato Toscana Figc-Lnd, Calciopiù e la Polisportiva San Piero a Sieve, propone un incontro dal taglio pratico e diretto, pensato per chi vive quotidianamente i campi e lavora a stretto contatto con i ragazzi.
Tema centrale di questo secondo appuntamento sarà ‘Lo scouting in età scuola calcio’, un argomento di grande attualità e interesse per chi si occupa di formazione sportiva. Questo incontro sarà diviso in due momenti: una prima parte dedicata al dibattito tecnico, seguita da un momento conviviale per continuare a condividere esperienze e riflessioni.
La partecipazione al dibattito è libera e inizierà alle 19,30, mentre per la cena è richiesta la prenotazione contattando Arben Gilaj al numero 3920070922. Una serata da non perdere per chi crede nel valore educativo, sociale e sportivo del calcio giovanile, e vuole contribuire - con idee ed esperienza - a farlo crescere nel segno del rispetto e del fair play.
