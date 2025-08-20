L’iniziativa. Un nuovo campetto. Taglio del nastro a Le Piastre

Nella serata di lunedì è stato inaugurato il nuovo campetto ai giardini pubblici di Le Piastre, sulla montagna pistoiese. Un’opera realizzata grazie all’impegno della Pro Loco Le Piastre Alta Valle del Reno, che ha raccolto circa diecimila euro per offrire ai ragazzi del paese un luogo sicuro dove giocare, ritrovarsi e crescere insieme.

Il taglio del nastro è avvenuto in occasione della cena organizzata dagli Old Boys e dal Centro Coordinamento Clubs Arancioni assieme alla prima squadra della Pistoiese. "Questo è un luogo che ricorda i vecchi campi dell’oratorio – ha detto Giacomo Reggiannini, presidente del club Old Boys – dove ogni partita univa i ragazzi, indipendentemente dall’età o dal talento. Con questo progetto vogliamo anche rafforzare il legame con la società e ricreare una rete di passione arancione nei paesi della montagna".

All’evento, oltre a diversi giocatori dell’Olandesina, era presente anche l’amministratore delegato della società, Fabio Fondatori, che ha sottolineato l’importanza di tornare a incontrare le persone e di stringere sinergie su tutto il territorio: "Iniziative come questa erano la normalità, un tempo. Oggi dobbiamo ripartire dai territori, dai circoli, dalle pro loco, dai luoghi in cui c’è davvero passione e attaccamento alla causa. Ogni incontro che facciamo può essere il punto di partenza per ritrovare lo spirito e l’entusiasmo che ci sono mancati negli ultimi anni".