L’intervista. Andreucci esulta: "Bravi a crederci. Una squadra vera»

Quando si presenta in sala stampa, Antonio Andreucci ha un sorriso liberatorio. Il volto del tecnico arancione racconta meglio di mille parole la gioia di una vittoria fondamentale per il cammino della Pistoiese. "Si tratta di una soddisfazione enorme - ha confermato l’allenatore -, soprattutto per il modo in cui è arrivata. È stata una partita molto intensa, tesa, combattuta, ma essere riusciti a prendere i tre punti è fondamentale. I ragazzi hanno mostrato grande carattere e hanno fatto vedere di essere una squadra vera".

Andreucci ha anche messo in evidenza l’importanza di aver sfruttato un episodio favorevole. "Nei primi venti minuti abbiamo ‘esagerato’ con la costruzione dal basso - ha proseguito -, poi siamo emersi nel finale di primo tempo, ma in generale è stato un match senza troppe occasioni. Non abbiamo mai smesso di crederci, siamo andati a occupare l’area con tanti uomini su quella rimessa laterale e abbiamo trovato la zampata vincente". L’allenatore della Pistoiese ha infine sottolineato l’impatto di alcuni singoli. "Giuliani ha fatto una partita importante, siamo fortunati ad avere nello staff un preparatore che è riuscito a capirlo fin dai primi giorni. A proposito di portieri, ci tengo anche a sottolineare l’importanza di Valentini. Le scelte sugli esterni? Ho voluto dare un po’ di respiro a Kharmoud che veniva da tante gare consecutive, mentre Pellegrino è rimasto fuori per scelta tecnica. Volevo concedergli un turno di riposo".

M.F.