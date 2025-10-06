L’intervista. Andreucci sereno: "Prestazione buona. Mancata precisione»

Nonostante sia mancata la vittoria di fronte al proprio pubblico, Andreucci vede il bicchiere mezzo pieno dopo lo 0-0 tra Pistoiese e Pro Palazzolo. Un successo sfuggito, secondo il tecnico, solo per una questione di dettagli: "Quando non si riesce a sbloccare il risultato le partite possono finire in questo modo - ha detto in sala stampa -. Abbiamo preso due pali in otto minuti e in generale abbiamo offerto una buona prestazione, creando tante occasioni. Quanto visto in campo deve farci ben sperare per il futuro. Nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi e della partita odierna mi prendo la voglia e l’atteggiamento che hanno avuto i ragazzi. Attaccanti in difficoltà? Russo ha colpito un palo, Pinzauti ha avuto due grandi occasioni: è mancata precisione, ma non spirito di sacrificio".

Dopo la sfuriata iniziale, la Pistoiese si è resa più pericolosa nel secondo tempo e soprattutto in seguito agli ingressi di Campagna e Pellegrino. "I subentrati ci hanno dato forze fresche - ha confermato Andreucci - e abbiamo cambiato anche modulo passando al 4-2-4. Ci mancava Kharmoud e ho dovuto fare di necessità virtù impiegando Campagna come esterno di centrocampo. In passato aveva già giocato lì e ha avuto una grande occasione in cui poteva segnare. Boschetti ha giocato 60 buoni minuti, è normale che gli manchi il ritmo gara, ma ha disputato un match intelligente, creando anche dei presupposti per essere pericoloso".

La classifica vede gli arancioni al terzo posto, ma ciò non interessa ad Andreucci: "Non ho guardato ancora i risultati, ci sono tante squadre ravvicinate in pochi punti ed è importante rimanere a contatto con la vetta. Ma in questo momento la priorità non è la graduatoria".

