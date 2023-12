L’intervista. Candido: "Vogliamo mantenere i punti di distacco»

Uno degli obiettivi stagionali di Roberto Candido è "avere l’onore di vestire la maglia bianconera allo stadio". Il trequartista è tornato a Radiosienatv sulla questione Franchi: la squadra non vede l’ora di pestarne l’erba. "Giocare sui bei campi aiuta – ha sottolineato –, ma dobbiamo adattarci a tutto. E non dobbiamo cercare alibi: anche domenica giocheremo in casa, davanti a tanti tifosi e vogliamo mantenere il distacco dalle inseguitrici. Sarebbe importante arrivare alla pausa con almeno dieci punti di vantaggio".

Quelli che ha adesso la squadra di Magrini sulla Castiglionese. "Il primo posto è frutto del grande lavoro svolto nelle prime settimane – ha spiegato Candido –, quando io non ero ancora arrivato. È stato prezioso trovare risultati da subito: le vittorie hanno portato entusiasmo. Tutti si aspettano che il Siena vinca, ma ogni partita è tosta: il campionato è di buon livello, sia come qualità che come agonismo, che fisicità. In tutte le squadre ci sono giocatori bravi nell’uno contro uno. E lo spettacolo è anche limitato dalle condizioni dei campi. Noi stiamo facendo bene, ma possiamo dare ancora di più".