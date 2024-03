L’intervista: il portiere Giusti. "Quello che abbiamo fatto non è per nulla scontato»

Per il portiere bianconero Andrea Giusti (foto), ieri al Gino Manni di Colle, una partita quasi da spettatore. "Abbiamo cercato di sfruttare le occasioni che ci sono capitate – la sua analisi della gara –, nel primo tempo, a livello di concretezza potevamo fare qualcosina in più. Nella ripresa, abbiamo gestito il risultato e portato in fondo la partita". Al triplice fischio, nello spogliatoio bianconero, tanti festeggiamenti: la serie D è davvero vicina. "Facendo tutti gi scongiuri del caso – ha sorriso l’estremo difensore –, ormai ci siamo, manca l’ultimo scalino. Speriamo che sia quello di domenica prossima, lo scontro diretto con il Signa". E’ importante che, in vista delle prossime partite, il Siena non cali in intensità e tenga alta la tensione. "Sarà così – ha rassicurato Giusti –, cercheremo di fare il meglio possibile per chiudere la pratica. Ma dobbiamo guardare anche gli altri risultati e una vittoria sul Signa potrebbe non bastarci, se il Terranuova Traiana dovesse vincere. Vediamo come andrà: se la promozione non dovesse arrivare domenica, andremo avanti come abbiamo fatto finora, pensando di partita in partita". Indipendentemente dalle tempistiche quella del Siena è stata una cavalcata eccezionale. "Non mi aspettavo una stagione così – ha ammesso il portiere –. Quest’anno, rispetto alle stagioni precedenti, in Eccellenza è diminuita una quota quindi il campionato si è livellato verso l’alto. Quello che abbiamo fatto, anche se da fuori può sembrare semplice, non era scontato". Se la promozione è l’obiettivo primario, la Robur vuole chiudere la pratica anche con il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Fino a questo momento sono arrivati diciannove vittorie e sette pareggi, l’attacco, con 54 gol è il migliore, la difesa è la seconda migliore, con 2 reti in più del Terranuova. E vuole finire anche da imbattuta. "Un traguardo che ci siamo prefissati – ha chiuso Giusti –, non sarà facile, ma ci proveremo in tutti i modi perché credo che sia una bella soddisfazione per noi, per i tifosi e per Siena". A.G.