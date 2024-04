L’intervista. Il portiere Gueye debutta in prima squadra: "Contento della parata che ha evitato il 3-2»

Adama Gueye ha esordito tra i pali bianconeri prendendo il posto del titolarissimo Giusti, che aveva giocato le 28 partite ufficiali disputate finora. Il classe 2004 si è meritato una chance dal primo minuto dopo aver coperto le spalle all’ex Montevarchi per tutta la stagione. A fine gara il giovane atleta ha parlato per la prima volta delle sue sensazioni relative alla ’prima’, ma anche della stagione in bianconero. "Sono un po’ rammaricato per la rete del 3-1. Peccato davvero per quel gol subito per il quale mi assumo un po’ di responsabilità. Mi dispiace perché la palla mi ha ribalzato davanti e ciò ha aumentato la velocità della trattoria rendendola più difficile da prendere. Un po’ di colpa però va anche al terreno non perfetto", sorride amaramente. Gueye è stato decisivo nel finale e qui gli torna un sorriso. "Sono contento della parata nel recupero che ha evitato il 3-2. Ero scivolato ma sono stato rapido a rialzarmi e a bloccare la conclusione dell’attaccante dell’Audax, quindi sono contento. È stato emozionante e motivo di orgoglio esordire nel Siena in questa occasione. Spero di poter giocare anche le prossime tre gare". La sua stagione in bianconero è stata importante dal punto di vista professionale e umano. "È bello avere questa intesa con i compagni, anche quelli più esperti, soprattutto Masini, che mi hanno aiutato molto in questi mesi e anche oggi per l’esordio".