L’intervista Il tecnico azzurro traccia un bilancio al termine della finestra invernale di mercato e saluta chi se n’è andato. "Sono giocatori integri venuti con entusiasmo»

Ha potuto finalmente tirare una riga sul mercato e fare i conti in tasca alla sua squadra il tecnico Antonio Calabro (nella foto). "Sono contento di chi è arrivato. Già li conoscevo ma ho avuto modo di valutarli meglio in questi primi giorni di lavoro. Sono giocatori integri e venuti con un entusiasmo incredibile ed è un aspetto che mi conforta. Sono arrivate persone perbene, venute a mettersi a disposizione e a darci una mano sotto tutti i punti di vista non solo del campo. Chi per capacità e chi per portarci un po’ di esperienza e vissuto che in questo campionato ci serve tipo Torregrossa, Ravaglia e Fiorillo. Io e la società avevamo un punto cardine al quale attenerci ovvero di mantenere il dna Carrarese a prescindere dal cambiare qualche effettivo. Direi che lo abbiamo fatto perché sono arrivati giocatori che incarnano questo spirito di sacrificio e di voglia di aiutarsi reciprocamente. Si tratta, poi, di elementi tutti funzionali al sistema di gioco ed anche al tipo di allenamenti che questa squadra fa".

Il nome di maggior richiamo di questa campagna di rafforzamento è quello di Ernesto Torregrossa che viene da un periodo costellato da qualche infortunio e non troppo positivo a livello di gol. "Non prendiamo giocatori per il pedigree. Torregrossa è stato scelto perché ha mostrato grande disponibilità nel darci una mano. Ha uno storico di uno stiramento all’anno che è normale per un giocatore. Spesso si tratta di infortuni venuti per la sua troppa generosità che noi dobbiamo frenare. Bisogna gestirlo negli allenamenti e fargli aumentare gradualmente il minutaggio in modo che stia bene la domenica". Su Fontanarosa. "Si esprime meglio in una difesa a tre dove può giocare a sinistra e al centro. Anche in prospettiva può diventare un giocatore forte ed un titolare inamovibile".

Infine, il saluto ai fuoriusciti. "Ringrazio pubblicamente chi se n’è andato. Non c’è stato nessuno che è stato mandato via. Sono state tutte richieste da parte loro giustamente di poter giocare di più da qualche altra parte".