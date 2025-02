L’intervista Il tecnico granata non nasconde l’importanza della posta in palio nella corsa salvezza. Breda: "Questa partita ha un valore doppio»

"Una partita che vale doppio". Roberto Breda (nella foto), tecnico della Salernitana, è stato chiaro nella conferenza stampa della vigilia. "Vincere ci consentirebbe di sorpassare in classifica la Carrarese e di accorciare sulle altre. Per farlo dovremo fare una partita importante perché a Carrara troveremo tante difficoltà a partire da una squadra che sarà in cerca di riscatto perché reduce da cinque sconfitte proseguendo fino al campo in sintetico. La gara d’andata è stata una delle nostre migliori ma la Carrarese in casa e in trasferta ha un rendimento diverso. Dobbiamo conoscere ciò che ci aspetterà, compreso il campo. Ogni sintetico è diverso e si fa fatica a preparare la gara. Noi abbiamo fatto un allenamento a Fisciano per adattarci a quello che possiamo trovare. Non vogliamo essere presi alla sprovvista. Loro avranno un vantaggio ma non deve essere un alibi per noi".

Breda ha ribadito la fiducia che ripone nella sua squadra. "Da quando sono arrivato sono e resto ottimista. Al di là dei nuovi acquisti, il gruppo aveva già dei grandi valori. Dopo un mese e mezzo ci sono cose in cui siamo migliorati, come l’intensità, e cose dove ancora bisogna lavorare come la fase propositiva ed i calci piazzati. In allenamento vedo la voglia di migliorare questi aspetti, ma in campo ovviamente l’avversario cerca sempre di metterti in difficoltà. Sono convinto delle mie idee, bisogna continuare a lavorare e trovare soluzioni sia da parte mia che da parte dei ragazzi. Ho tante alternative, sia dal punto di vista del modulo che degli interpreti. Verde? Si è allenato bene e non penso sia un problema fare una partita in un campo sintetico per lui. Il processo di crescita nello sport non è mai prevedibile. Ci sono situazioni che non si possono prevedere ma noi vogliamo migliorare, anche grazie alla vicinanza del patron e dei tifosi. Le nostre prestazioni non devono essere da meno Noi vogliamo alzare il nostro livello, dimostrando che vogliamo uscire in fretta da questa situazione".

Gian.Bond.