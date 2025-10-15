L’intervista. Matteo Menghi:: "Dobbiamo restare su questo trend»

Contro il Cannara, Matteo Menghi, ha vestito la sua prima maglia titolare in campionato. A tenerlo ai box, al pronti via, un problema al polpaccio. Non ha segnato al Franchi, ma ha permesso a Vari di Farlo. "Nel nostro sistema devi un essere punto di riferimento offensivo quando gli avversari vengono uomo contro uomo – spiega l’attaccante a Gazzetta di Siena –: io cerco di dare più sbocchi possibili, di fare tanto lavoro sporco e di ripulire palloni. L’assist è stata una bella emozione, fa piacere quando in parte sei decisivo".

"Per gli attaccanti il gol è tutto – aggiunge –, sarei ipocrita se dicessi che non è così anche per me. Ma se segna un altro e la squadra vince va bene lo stesso". Dopo sette giornate la Robur è prima. "Dobbiamo cercare di rimanere su questo trend, pensando partita dopo partita perché sono veramente tutte difficili. Domenica a Sansepolcro? Daranno tutto. In un campo così piccolo non sarà facile, ma la stiamo preparando bene".

Non mancherà la spinta dei tifosi. "Non avevo mai giocato in una piazza così. Spero che saranno con noi fino alla fine". Menghi, sulle spalle, ha il 32. "Mi piaceva – chiude –. Ho cercato chi lo avesse avuto a Siena e quando ho visto Maccarone non ho esitato a prenderlo".