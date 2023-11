L’intervista: parla Emmanuel Achy. "Voglio giocare il più possibile per la conferma l’anno prossimo»

Nelle ultime due partite Emmanuel Achy ha vestito la maglia titolare al centro della difesa bianconera. Arrivato dopo essere stato un anno fermo, non è stato facile ritrovare la condizione. Ma adesso è pronto a dare il proprio contributo e a giocarsi il posto con Cavallari e Biancon.

"Sono due giocatori bravi e molto strutturati, vanno subito sull’uomo – ha spiegato Achy alla Gazzetta di Siena – mi sono sentito bene con entrambi: siamo un trio che si allena sempre forte perché chiunque scenda in campo deve sempre farsi trovare pronto e fare del suo meglio per riportare il Siena dove merita. Anche chi non gioca deve restare sempre concentrato: il mister potrebbe chiamarlo in causa anche negli ultimissimi minuti della partita".

A dare una mano alla Robur, nella sua cavalcata verso la Serie D, anche i tifosi. "La coreografia di domenica è stata emozionante – ha commentato il difensore –. Ci accompagnano sempre e ci danno una spinta in più, ci fanno capire che in ogni partita dobbiamo fare del nostro meglio".

"La voglia di tornare Franchi è tanta – ha poi aggiunto – qualche giorno fa ho rivisto Siena-Juventus su Youtube e sono rimasto sorpreso vedendolo tutto esaurito. Anche quando ci ho giocato con il Montevarchi mi ricordo il calore del pubblico, è uno stadio bellissimo dove speriamo di tornare presto. Il campo di Badesse? Contro la Baldaccio Bruni non era in buone condizioni, ma questo non deve essere un alibi, anzi ci deve far prestare ancora più attenzione".

L’obiettivo del Siena, in questa stagione, è ben chiaro. E quello di Achy? "Mi auguro di giocare il più possibile – ha chiuso il bianconero –, per meritarmi la conferma il prossimo anno. A livello di squadra, invece, ci alleniamo sempre duramente per vincere il campionato".